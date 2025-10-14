Haberler

Bilecik'te Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile bir kamyonet arasında çarpışma meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dağıstan ve Gülistan sokaklarının kesiştiğinin noktada meydana geldi. Edebali Ortaokulu istikamette seyir halindeki Ferhat Ç., idaresindeki11 ACR 891 plakalı motosiklet ile Halil U. idaresindeki 11 AAN 798 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ferhat Ç., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

