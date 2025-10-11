Haberler

Bilecik'te Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı


Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, 'U' dönüşü yapan hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Bilecik'te hafifi ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolu Güneş TOKİ Kavşağında meydana geldi. Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki Osman Gazi A. idaresindeki 11 ACP 441 plakalı motosiklet kavşağa geldiğinde buradan 'U' dönüşü yapmaya çalışan Yaşar T. idaresindeki 11 ABK 725 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Osman Gazi A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
