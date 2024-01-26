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Bilecik'te Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

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Bilecik merkezinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde meydana geldi. Futbol Sokak'tan Dedeoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki Volkan S. idaresindeki 34 GNA 532 Honda marka motosiklet, sokak üzerinde park halindeyken yola çıkmak için manevra yapan Aynur K. idaresindeki 35 BML 148 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Volkan S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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