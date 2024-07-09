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Bilecik'te Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir motosikletin çalınması üzerine yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde motosiklet hırsızı 2 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Söğüt'te A.Ü. isimli şahsın motosikletinin çalınması ihbarı üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan detaylı güvenlik kamerası ve PTS araştırması sonucunda; Bursa İnegöl ilçesinden Söğüt'e gelen şüphelinin motosikleti hafif ticari aracın bagajına koyarak çaldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu şüpheli Ö.T. İnegöl'de, İ.T. ise Söğüt ilçesinde yakalanırken çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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