Bilecik'te Motosiklet Hırsızı Kıskıvrak Yakalandı

Bilecik'te bir kişinin motosikletini çalması sonucu aranan şahıs ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Bilecik'te bir vatandaşa ait motosikletini çalması sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri hemen harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsı hemen tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında aranan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK