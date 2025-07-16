Bilecik'te Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Mirzali H. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Meşelik Caddesi üzerinde seyir halindeki 16 BFP 733 plakalı motosiklet sürücüsü Mirzali H. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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