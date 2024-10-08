Bilecik'te Motosiklet Denetimlerinde Ceza Yağdı
Bilecik'te trafik ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde 62 araç durduruldu ve 6 sürücüye toplamda 11 bin 52 TL ceza kesildi. Sürücüler çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezalandırıldı.
Bilecik'te trafik şube ekipleri motosiklet denetimleri gerçekleştirilirken, sürücülere ceza yağdı.
Bilecik'te trafik şube ekipleri İstanbul-Eskişehir asfaltı üzerinde yaptıkları motosiklet denetimlerinde 62 aracı durdurdular. 1 sürücüye dur ihtarına uymamak, 1 sürücüye trafik işaretlerine uymamak, 1 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek, 1 sürücüye ters yönde seyir etmek, 1 sürücüye dönüş kurallarına uymamak, 1 sürücüye saygısızca araç kullanmak maddeleri gereğince 6 motosiklet sürücüsüne toplamda 11 bin 52 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK