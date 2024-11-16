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Bilecik'te Motosiklet Denetiminde Cezalar Yağdı

Bilecik'te Motosiklet Denetiminde Cezalar Yağdı
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Bilecik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıkları denetimlerde 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsünü kontrol etti. Bu denetim sonucunda toplamda 81 bin 71 TL trafik cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bilecik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 42 araç ve sürücüsü denetlendi.

Bilecik-Eskişseih karayolu Tugay Kavşağı mevkiiinde yapılan denetim kapsamında 22 araç sürücüsüne toplamda 81 bin 71 TL trafik idari para cezası uygulandı. 1 sürücüye yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, 2 sürücüye zorunlu mali trafik sigortasını yaptırmamak, 3 sürücüye sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, 8 sürücüye kask takmamak, 8 sürücüye ise diğer kanun maddelerinden trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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