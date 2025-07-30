Bilecik'te Motorlu Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Motorlu Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te seyir halindeki motorlu bisiklet kontrolden çıkarak devrildi ve sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motorlu bisiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ mevkiinden kent merkezine gitmek için ana yola çıkan 11 ACN 865 plaka motorlu bisiklet sürücüsü Yılmaz A. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu hemen kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.