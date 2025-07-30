Bilecik'te Motorlu Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motorlu bisiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ mevkiinden kent merkezine gitmek için ana yola çıkan 11 ACN 865 plaka motorlu bisiklet sürücüsü Yılmaz A. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK