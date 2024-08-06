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Bilecik'te Motorlu Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde olan bir motorlu bisiklet kontrolden çıkarak devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın sebebi olarak yola dökülen yağ gösterildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motorlu bisiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Dedeoğlu Caddesinden Kayı Plaza Kavşağı seyir halindeki 11ACB 306 plakalı motorlu bisikleti sürücüsü Enes S. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motorlu bisiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, şahsın yola dökülen yağdan dolayı aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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