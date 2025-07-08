Bilecik'te Motorlu Bisiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Motorlu Bisiklet Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te iki motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Bilecik'te seyir halindeki 2 motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Tevfik Bey Caddesi üzerinde meydana eldi. Tepebaşı Kavşağı'ndan Tevfik Bey Caddesi'ne giriş yapan 11 ACK 207 plakalı motorlu bisiklet sürücüsü M.A.Y. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motorlu bisiklet karşı yönden gelen T.A. idaresindeki 11 ABA 879 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 ABA 879 plakalı motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan J.A.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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