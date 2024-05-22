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Bilecik'te Motorlu Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Bilecik'te motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Hüseyin D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Hüseyin D., idaresindeki 11 ABN 449 plakalı motorlu bisiklet Hamsu Köprüsünü geçince şerit değiştirdi. Bu esnada arkasında sağ şeritten gelen Emirhan F. idaresindeki 11 AAB 027 plakalı otomobili fark etmeyerek, çarpıştılar. Yaşanan kazada motorlu bisiklet sürücüsü Hüseyin D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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