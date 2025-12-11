Bilecik'te modifiye araçlara denetim

Bilecik'te trafik ekipleri tarafından modifiye araçlara yönelik denetim gerçekleştirilirken, 97 sürücüye 276 bin 384 TL para cezası uygulandı, 79 araç trafikten men edildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince modifiye araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde çok sayıda modifiye araç kontrol edilirken standartlara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetimle ilgili yapılan açıklamada, "Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği olarak ilçe genelinde kasım ayı boyunca modifiye araçlar üzerinde yapılan denetimlerde, standart dışı araç kullandığı tespit edilen 97 sürücüye ilgili maddelerden cezai işlem uygulanarak toplam 276 bin 384 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 79 araç da trafikten men edildi. Trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edecek" denildi. - BİLECİK