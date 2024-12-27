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Bilecik'te Minibüs Kazası: 5 Yaralı

Bilecik'te Minibüs Kazası: 5 Yaralı
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki ağaca çarpan minibüste sürücü ve 4 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Bilecik'te yoldan çıkan minibüsün ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çakırpınar mahallesinden Bilecik şehir merkezine gelen Murat M., idaresindeki 11 DF 517 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpma sonucunda minibüs içinde sürücü Murat M. ile 4 yolcu yaralandı. Yaralı olay yerine 112 Acil Sağlık Ambulansıyla Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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