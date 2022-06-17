Bilecik'te trafik kazasında bir kişi yaralandı Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde Ersin Ç. yönetimindeki 11 M 0081 plakalı özel halk minibüsü ile Mehmetçik Sokak'tan Kongre Merkezi istikametine ilerleyen Osman K.Ş. idaresindeki 11 AB 250 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Osman K.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Uğur Baklacı - 3. Sayfa Bahçelievler Mahallesi Bilecik 3. Sayfa Güncel Haberler

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