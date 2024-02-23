Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te minibüs ile ambulans çarpıştı: 8 yaralı

Güncelleme:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Minibüsün devrilmesiyle meydana gelen kazada, 5 işçi ve 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yediler Mahallesi Otogar Kavşağında ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 11 S 5240 plakalı minibüs ile görevden dönen ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Çarpışmada işçi servisinden 5 kişi ile ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Bozüyük Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Birol Güven kimdir, Birol Güven, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Galatasaray UEFA Konferans ligi muhtemel rakipleri kim? 2024 Müftüler Kararnamesi yayınlandı! İşte yeni Bayburt, Batman, Sinop, Kocaeli, Çorum, Balıkesir, Kırıkkale, Bingöl, Tunceli, Hakkari müftüleri! Galatasaray elendi mi, Galatasaray Avrupa'dan elendi mi (Sparta Prag)? 23 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 23 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 23 Şubat Cuma Hutbesi! 23 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 23 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri kim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title