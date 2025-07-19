Bilecik'te Minibüs Dere Yatağına Uçtu: Sürücü Yaralı

Bilecik'te Minibüs Dere Yatağına Uçtu: Sürücü Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki minibüsün kontrolden çıkarak dere yatağına uçması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay sabaha karşı meydana geldi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan minibüs dere yatağına uçarken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 04.25'te Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa-İnegöl-Pazaryeri karayolunda seyir halindeki 16 RP 436 plakalı minibüs sürücüsü Kemal D. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan kurumuş dere yatağına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Kemal D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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