Bilecik'te Midibüs ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Midibüs ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Bilecik'te meydana gelen kazada, midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağıra yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Pelitözü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite istikametinden kent merkezine doğru seyir halinde olan Mustafa Yeşilçayır'ın (63) idaresindeki 54 AJC 178 plakalı motosiklet, merkez istikametinden Pelitözü Mahallesi'ne doğru seyir olan İsmail C.'nin idaresindeki 11 AK 427 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı.

Ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Yeşilçayır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilçayır'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

