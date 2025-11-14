Haberler

Bilecik'te Metruk Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Söğüt ilçesindeki metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının elektrik arızasından kaynaklandığı belirtildi. Ev sahibinin başka bir şehirde olması muhtemel bir faciayı önledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kimsenin olmadığı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından sürdürüldü.

Alınan bilgilere göre dün gece ilçeye bağlı Çaltı köyü Esirbükü mevkiinde Vedat Ç. ait metruk binada elektrik arızası kaynaklı olduğu iddia edilen bir yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, ev sahibinin Eskişehir'de olması muhtemel bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrolde altına alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
