Bilecik'te Metruk Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kimsenin olmadığı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından sürdürüldü.

Alınan bilgilere göre dün gece ilçeye bağlı Çaltı köyü Esirbükü mevkiinde Vedat Ç. ait metruk binada elektrik arızası kaynaklı olduğu iddia edilen bir yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, ev sahibinin Eskişehir'de olması muhtemel bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrolde altına alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK