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Bilecik'te mermer fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Bilecik'te mermer fabrikasında çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te bir mermer fabrikasının lojman kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'te bir mermer fabrikasının lojman kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Bilecik- Osmaneli karayolu üzerinde Gülümbe köyü sınırları içinde yer alan bir mermer fabrikasının lojman kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaneli Bilecik 3. Sayfa Haberler

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