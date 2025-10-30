Bilecik'te Marangoz Atölyesinde Yangın Çıktı

Bilecik'te bir marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Dün gece Bilecik'in Merkez ilçesi Alpagut köyünde, Kadir D.'ye ait marangozluk atölyesinde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, atölyede bulunan bir kesim makinesi, bir traktör ve bir mibzer tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında can kaybı ve çevre evlere sıçrama durumu yaşanmadı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri, adli tahkikat başlattı. - BİLECİK