BİLECİK (İHA) - Bilecik'te lastik fabrikasında yangın

BİLECİK - Bilecik'te bir lastik fabrikasının atık sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir lastik fabrikasına ait lastik atık sahasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi olarak tüm organize sanayi bölgesinin doğal gaz akışı kesildi. Bilecik itfaiyesi, OSB itfaiyesi ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasar oluşurken, gökyüzü dumanla kaplandı.