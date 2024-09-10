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Bilecik'te Lastiği Patlayan Araç Ortaya Düştü: 4 Yaralı

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Bilecik'te seyir halinde lastiği patlayan aracın orta refüje düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde lastiği patlayan aracın orta refüje düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Bilecik karayolu Pelitözü Kavşağında meydana geldi. Seyir halinde lastiği patlayan araçta bulunan 11 AAH 499 plakalı hafif ticari araç sürücü Hüseyin B., kavşağa gelmeden lastiği patladı. Patlama sonrası kontrolden çıkan araç orta refüje düştü. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan İlyas Ö., Mücahit Y. ve Şenol K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Jandarma 3-sayfa bilecik Güncel trafik Yaşam Kaza

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