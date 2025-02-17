Bilecik'te KYGS ile 532 Araç Denetlendi
Bilecik'te gerçekleştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KYGS) denetiminde 532 araç kontrol edildi, 49 sürücüye çeşitli trafik cezaları uygulandı.
Bilecik'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KYGS) tarafından yapılan trafik denetimlerinde 532 araç denetlendi.
Alınan bilgilere göre; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen KYGS denetiminde 49 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 37 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 10 sürücüye seyir halinde cep telefonunu kullanmak, 1 sürücüye yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık kullanmak ve 1 sürücüye makas atmak olmak üzere toplamda 49 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK