İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Bilecik'te KYGS ile 532 Araç Denetlendi

Bilecik'te KYGS ile 532 Araç Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te gerçekleştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KYGS) denetiminde 532 araç kontrol edildi, 49 sürücüye çeşitli trafik cezaları uygulandı.

Bilecik'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KYGS) tarafından yapılan trafik denetimlerinde 532 araç denetlendi.

Alınan bilgilere göre; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen KYGS denetiminde 49 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 37 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 10 sürücüye seyir halinde cep telefonunu kullanmak, 1 sürücüye yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık kullanmak ve 1 sürücüye makas atmak olmak üzere toplamda 49 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
img

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
img

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip olan biri var

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor
Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

Orduyu küplere bindiren görüntü: Yanıtımız hayli sert olacak
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.