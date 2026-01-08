Bilecik'te kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yapmış olduğu uyarılarının ardından Bilecik'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına saate 50-70 kilometre hızla kenti etkisi altına alırken, yer yer 80-90 kilometre hıza ulaştı. Rüzgar nedeniyle şehir merkezinde bazı ağaçlar, aydınlatma direkleri ve çöp kutuları devrildi, pano ve afişler zarar gördü. Yaklaşık 10 araç ağaçlardan düşen dal parçalarıyla maddi hasar gelirken, park halindeki çoğu motosiklette devrildi.

Öte yandan Bilecik Valiliği vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgazdan kaynaklı zehirlenmelere kaşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünden uyarılarda bulundu. - BİLECİK