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Bilecik'te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Cesedin Ömrüye T'ye ait olduğu belirlendi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.