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Bilecik'te Koyunlara Çarpan Araçta Maddi Hasar Oluştu

Bilecik'te Koyunlara Çarpan Araçta Maddi Hasar Oluştu
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Bilecik'te bir araç, aniden yola fırlayan 3 koyuna çarptı. Koyunlar telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Çoban hakkında işlem yapıldı.

Bilecik'te aniden yola fırlayan 3 koyuna çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken, koyunlar telef oldu.

Alınan bilgilere göre; Sakarya- Taraklı -Gölpazarı Bilecik karayolunda seyir halindeki Hanifi Kuransever idaresindeki 11 RB 586 plakalı araç, Küçükyenice köy yol ayrımında çoban İsmail Ünlü tarafından yolun karşısına geçirdiği 3 koyuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, koyunlar telef oldu.

Öte yandan çoban İsmail Ünlü'ye Karayolları Trafik Kanununun 'Başıboş hayvan bırakmak' maddesinden işlem yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Politika 3-sayfa bilecik Hukuk

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