Bilecik'te Koyunlara Çarpan Araçta Maddi Hasar Oluştu

Bilecik'te aniden yola fırlayan 3 koyuna çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken, koyunlar telef oldu.

Alınan bilgilere göre; Sakarya- Taraklı -Gölpazarı Bilecik karayolunda seyir halindeki Hanifi Kuransever idaresindeki 11 RB 586 plakalı araç, Küçükyenice köy yol ayrımında çoban İsmail Ünlü tarafından yolun karşısına geçirdiği 3 koyuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, koyunlar telef oldu.

Öte yandan çoban İsmail Ünlü'ye Karayolları Trafik Kanununun 'Başıboş hayvan bırakmak' maddesinden işlem yapıldı. - BİLECİK