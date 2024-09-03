Bilecik'te Köylü Kadınların Şalvar Gecesi

Bilecik'te köylü kadınların düzenlediği şalvar gecesinde renkli görüntüler yaşandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağlı Arpadere köyünde köylü kadınlar tarafından ilk kez düzenlenen program renkli görüntüler sergiledi. Köydeki kadınlar ve misafir olarak köye gelen kadınların hepsi bir örnek giyinip köy meydanında hep birlikte eğlenirken, Eğlenceye katılan tüm misafirlere köy halkı tarafından yemek ve tatlı ikramı yapılırken Arpadere köyünde düzenlenen programa 250 kadın katıldı. - BİLECİK