Bilecik'te Korsan Taksiciye Ceza Kesildi

Bilecik'te korsan taksicilik yapan şahıs polis ekiplerince yakalanırken, ceza yağdı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te korsan taksicilik yapan bir şahsın ihbarını alan ekipler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Kavşağı'ndan aracı durdurdu. H.A. idaresindeki 11 ACF 255 plakalın içerinde müşteri olduğu gören ekipler, sürücünün de olayı itiraf etmesinin ardından hemen harekete geçti. Sürücü H.A.'ya 46 bin 392 TL idari para cezası yazılırken, araç 60 gün trafikten men edildi. - BİLECİK