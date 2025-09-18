Haberler

Bilecik'te Korsan Taksiciye Ceza Kesildi

Bilecik'te korsan taksicilik yaptığı tespit edilen H.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak 46 bin 392 TL para cezası yazıldı ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te korsan taksicilik yapan bir şahsın ihbarını alan ekipler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Kavşağı'ndan aracı durdurdu. H.A. idaresindeki 11 ACF 255 plakalın içerinde müşteri olduğu gören ekipler, sürücünün de olayı itiraf etmesinin ardından hemen harekete geçti. Sürücü H.A.'ya 46 bin 392 TL idari para cezası yazılırken, araç 60 gün trafikten men edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
