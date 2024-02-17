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Bilecik'te 'Korkutlar' Suç Şebekesine Operasyon

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal yollardan haksız ekonomik çıkar sağlama çabasında bulunan 'Korkutlar' aslı suç şebekesine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şahıs gözaltına alınırken, suç unsurlarına da el konuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri illegal yollardan haksız ekonomik çıkar sağlama çabasında bulunan 'Korkutlar' aslı suç şebekesine operasyon düzenledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Hatay ve İstanbul illerinde Özel Harekat timlerinin desteği ile eş zamanlı olarak 'KAFES 39' adlı gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs gözaltına alınırken, suç unsurlarına da el konuldu. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 5 ay süreyle KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen adli soruşturma kapsamında, 1 iş yerinin ele geçirilmesi, çeşitli şekillerde birden çok yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs ve teşebbüsün azmettirilmesi olaylarına karıştıkları tespit edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, gözaltına alınan şahıslardan 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sözde örgüt lideri dahil 8 şahıs tutuklandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl konuyu sosyal medya hesabından "Emniyet teşkilatımıza ve yargı mensuplarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyoruz" cümleleriyle paylaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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