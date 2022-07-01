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Bilecik'te köprülü kavşağı Bakan Karaismailoğlu açacak

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te köprülü kavşağı Bakan Karaismailoğlu açacak

Bilecik kent merkezinin giriş çıkışında trafiğe rahatlatacak olan ve 18 aydır inşaat çalışmaları süren Köprülü Kavşak Projesi'ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu açacak.

Bilecik kent merkezinin giriş çıkışında trafiğe rahatlatacak olan ve 18 aydır inşaat çalışmaları süren Köprülü Kavşak Projesi'ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu açacak.

Bakan Karaismailoğlu bir takım ziyaret için 4 Temmuz Pazartesi günü Bilecik'e gelecek. Bakan Karaismailoğlu ilk olarak saat 11.00'de Bilecik kent merkezinin giriş çıkışında trafiğe rahatlatacak olan ve 18 aydır inşaat çalışmaları süren Köprülü Kavşak Projesi'nin açılışını yapacak. Ardından Pazaryeri Kavşağı'nda inceleme yapacak olan Bakan Karaismailoğlu, buradan yıllardır bitmeyen Bilecik-Yenişehir karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak. Bakan Karaismailoğlu son olarak AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret edecek.

"Yama değil asfalt yapıyoruz"

Köprülü Kavşak Projesi çalışmalarını inceleyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Şehrimizi altyapısı ve çevre düzenlemesi ile birlikte hak ettiği girişe kavuşturuyoruz. 4 Temmuz Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı BakanımıZ Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla açılışımızı gerçekleştireceğiz. Yama değil asfalt yapıyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adil Karaismailoğlu Bilecik 3. Sayfa Haberler

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