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Bilecik'te Kontrolü Kaybeden Sürücünün Yolu Kaza ile Sonuçlandı

Bilecik'te Kontrolü Kaybeden Sürücünün Yolu Kaza ile Sonuçlandı
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Bilecik'te bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobille park halindeki 6 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bilecik'te bir sürücünün, seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği otomobiliyle park halinde bulunan 6 araca çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Tepebaşı mevkiinde meydana gelmişti. Sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki 77 AK 410 plakalı otomobil sürücüsü Erdem A., Hamsu Köprüsü çıkışında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağ tarafında park halindeki 77 AK 417, 11 ACB 204, 26 AJE 516 plakalı otomobillere, 11 ACC 539 plakalı kamyonete, 11 ACA 323 ve 11 ACB 204 plakalı motosikletlere çaptı. Adeta savaş alanına dönen olay yerinde sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Doğan S. ile Murat Han O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hızla gelen aracın kapının önünde bulunan araçlara çarpması yer alıyor. Kaza sonrası olay yeri bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilirken, kazanın boyutu da gözler önüne serildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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