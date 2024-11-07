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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gümüşdere köyünde kontrolden çıkan traktör devrildi. Sürücü E.Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde akşam saatlerinde ormanlık alanda E.Ö.'nün kullandığı 11 AB 064 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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