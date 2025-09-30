Haberler

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te meydana gelen kazada, Furkan Ç. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak beton zemine çarptı. Sürücü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin beton zemine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Söğüt-Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Furkan Ç. idaresindeki 26 TZ 099 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton zemine çarptı. Kazada sürücü Furkan Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Ceyda T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı

Markette kan don donduran anlar! Kadının kulak zarını patlattı
Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü mobilya markası iflas bayrağını resmen çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.