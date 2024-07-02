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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Yol Kenarındaki Yamaca Çarptı

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Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyir halinde bulunan bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yamaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Eskişehir kara yolunda seyir halinde bulunan 20 ACJ 793 plakalı otomobil sürücü Yaşar T. Demirköy girişine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki yamaca çarparak durabildi. Kazada araç yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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