Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Çakırpınar Köyü yolunda seyir halindeki 16 BEU 649 plakalı otomobil sürücüsü Akın T. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçarak takla attı. Kazada araç sürücü Akın T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK