Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Yaralandı
Bilecik'te Eskişehir istikametinden gelen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Sürücü Umut E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Söğüt- Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeki 16 BFS 026 plakalı otomobil sürücüsü Umut E. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Umut E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
