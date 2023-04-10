Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi

Bilecik'te kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik -Bozüyük karayolunda seyir halindeki 71 AL645 plakalı otomobilin sürücüsü Özbekistan uyruklu Amınullah Ö. (22) Karaköy köyü sınırları içine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç istinat duvarı çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK