Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Girdi

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil iş yerine girdi. Kazada bir yolcu yaralandı, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil bir iş yerine girerken olayda faciadan dönüldü.

Kaza, Bozüyük-İnegöl-Bursa kara yolu Kızılcapınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametine seyir halindeki 58 AGB 344 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kedi köpek maması üretimi yapılan bir iş yerine girdi. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan A.Ü. yaralanırken faciadan dönüldü. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
