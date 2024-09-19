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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Kamyonun Kazası Maddi Hasarla Sonuçlandı

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Kamyonun Kazası Maddi Hasarla Sonuçlandı
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Bilecik'te seyir halindeki kamyonun kontrolden çıkması sonucu orta refüje çarpması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonun orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Eskişehir kara yolunda seyir halinde bulunan 11 ABL 692 plakalı kamyon sürücüsü Hacı B., Poyra Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak durabildi. Kazada şans eseri sürücüde bir yaralanma meydana gelmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sebebiyle Bilecik - Eskişehir bir süre kara yolu tek şeritten verilirken, jandarma geniş çaplı önlem aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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