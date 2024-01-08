Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç İstinat Duvarına Çarptı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç istinat duvarı çaparak durabildi, kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük karayolunda seyir halindeki 11 DH865 plaka otomobil sürücüsü Gizem Y., Şehir Mezarlığı karşısına geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki istinat duvarı çaparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK