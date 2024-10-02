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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, bir yolcu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre; Sakarya -Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 11 DP 108 plakalı otomobil sürücü Enver Ç. Bayırköy beldesinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyere çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Elveda Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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