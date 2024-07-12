Bilecik'te kontrol noktasında silah ele geçirildi

Bilecik'te kontrolde noktasında durdurulan araçta silah ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince takibi alınan bir araç kent girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Sürücü ve araç içinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK