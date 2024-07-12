Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te kontrol noktasında silah ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yapılan bir polis uygulama noktasında durdurulan araçta ruhsatsız bir tabanca ve mermiler bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te kontrolde noktasında durdurulan araçta silah ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince takibi alınan bir araç kent girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Sürücü ve araç içinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title