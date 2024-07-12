Bilecik'te kontrol noktasında silah ele geçirildi
Bilecik'te yapılan bir polis uygulama noktasında durdurulan araçta ruhsatsız bir tabanca ve mermiler bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te kontrolde noktasında durdurulan araçta silah ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince takibi alınan bir araç kent girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Sürücü ve araç içinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK