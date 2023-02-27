Bilecik'te kolon kesen işyerleri yandı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kent merkezinde bin 700 binanın imar affından faydalandığı anlatarak, " Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası birçok bina altındaki işyerlerin kolonlarını kesmesi sebebiyle yıkıldı. Biz de kent merkezinde işyerlerini tek tek kontrol ederek tespit ettiğimiz kolonları kesilmiş binaların yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7,6'lık deprem sonrası kentteki yapılar hakkında değerlendirme yaptı. Subaşı, kendilerinde Mimarlar ile Mühendisler Odalarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştiklerini ve aldıkları ortak kararla bir protokol yapacaklarını söyledi. Subaşı, "Bu karar için meclis toplantımızı bekliyoruz ve meclis üyelerinde izin istemek durumundayız. Binalarda biliyorsunuz ki projede biz oturum izinlerini verdikten yani iskanlarını aldıktan sonra orada müteahhitler ya da mülk sahipleri bazı değişiklikler yapıyorlar ve bundan çok fazla haberdar olamıyoruz. Son depremde o videolarda tekrar, tekrar izlediğimiz işte alttan kolonlar kesilmiş market ya da dükkan yıkılıyor üstündeki vatandaşlar öldükten sonra bundan bilgisi oluyor. Bizler de bu gibi durumlar elbette yaşamak istemiyoruz ve tek tek bunların kontrolleri sağlanacağız. Aynı zamanda tabii ki binalarımızın bir envanterini çıkarmaya başladık ve sadece Bilecik merkezde bin 700 binamız imar affından faydalanmış. Bu konuda Mimarlar Odası ile İnşaat Mühendisler Odasının görüşleri kesinlikle alınmalı ve imar kanunları düzenlenirken bunlar yapılırken yani biz kendimizde de mecliste bazen plan notları koyarız. Çünkü bizim bu arazimiz bu yapıya uygun değildir deriz ama bazı kanunlar gerekçesiyle onu öyle yaparız mesela çekme mesafeleriyle ilgili sil baştan düzenlemeler odalar olarak talep ediyoruz. Umuyorum sesimiz duyulacak, umuyorum gerçekten insana değer veren yapılar yapacağız. Önümüzdeki mecliste karar alıp çok hızlı bir şekilde aksiyon alacağız. Bina stokumuz çıktıktan sonra da çevre şehircilik, yapı denetim firmaları, inşaat mühendisleri odası, mimarlar odası ya da hangi paydaşımız varsa aynı masada oturup daha ne yapabileceğimizi konuşacağız ama önce bina stokumuzun kaçak yapıların tespiti bunlar tabii ki bir süre istiyor bizden. Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Eğer kolonların kesildiği tespit edilirse tabii ki yıkılacak orası. Yıkım kararı alınacak elbette, affedilir bir durum değil" dedi. - BİLECİK