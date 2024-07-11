Bilecik'te koca çam ağacı aracın üzerine devrildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koca çam ağacı bir aracın üzerine devrildi.

Gölpazarı Kaymakamlığı bahçesinde yaşları 50'yi geçkin çam ağaçlardan biri park halindeki, Mustafa Güven'e ait 11 ABE 087 plakaları hafif ticari aracın üzerine devrildi. Şans eseri araç içinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, vatandaşlar bu ağaçların budanması istedi.

İş makinesi yardımı ile olay yerinden çekilen araçta büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK