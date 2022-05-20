Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu - Haberler

Bilecik'te kızların kaldığı yurdun arka tarafındaki ormanlık alanda çıkan korkuttu. Yangın, anında müdahale sonrası büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde Kredi Yurtlar Kurumuna ait Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu arkasındaki ormanlık alanda dumanları gören öğrenciler durumu hemen 112'ye haber verdi. Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında olay yerine intikal ederek, yangına müdahale etti. Kısa sürüde söndürülen yangın sonrası bölgede ufak çaplı bir kaç yangın daha çıktı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa