Bilecik'te kış lastiği denetimleri sürüyor

Bilecik'te kış lastiği denetimleri sürüyor
Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kış lastiği zorunluluğu kapsamında yük ve eşya taşıyan araçları denetliyor. Lastiklerin güvenliği ve kış şartlarında performansı hakkında sürücüler bilgilendiriliyor.

Bilecik'te kış lastiği zorunluluğu kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve eşya taşıyan araçlara yönelik kış lastiği kontrollerini sürdürüyor. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda lastik diş derinliği, lastik türü ve genel güvenlik kriterleri titizlikle incelendi. Ekipler, sürücülere kış lastiğinin soğuk havalarda yol tutuşunu artırdığı, fren mesafesini kısalttığı ve kayma riskini azalttığı yönünde bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, güvenli sürüş için kış lastiklerinin zamanında takılmasının hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu. - BİLECİK

Haberler.com
