Bilecik'te KGYS trafik denetimlerinde sürücülere 18 bin 150 TL trafik idari para cezası yazıldı

Bilecik'te KGYS trafik denetimlerinde sürücülere 18 bin 150 TL trafik idari para cezası yazıldı.

Bilecik'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile yapılan trafik denetimlerinde; 17 adet emniyet kemeri kullanmamak, 5 adet seyir halinde cep telefonunu kullanmak, 1 adet yönetmelikteki esaslara aykırı ışık kullanmak maddelerinden toplam 18 bin 150 TL trafik idari para cezası yazıldı. - BİLECİK