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Bilecik'te KGYS trafik denetimlerinde sürücülere 18 bin 150 TL trafik idari para cezası yazıldı

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Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde, emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanmak ve ışık kullanımı gibi ihlallerden toplam 18 bin 150 TL trafik idari para cezası kesildi.

Bilecik'te KGYS trafik denetimlerinde sürücülere 18 bin 150 TL trafik idari para cezası yazıldı.

Bilecik'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile yapılan trafik denetimlerinde; 17 adet emniyet kemeri kullanmamak, 5 adet seyir halinde cep telefonunu kullanmak, 1 adet yönetmelikteki esaslara aykırı ışık kullanmak maddelerinden toplam 18 bin 150 TL trafik idari para cezası yazıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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