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Bilecik'te KGYS Trafik Denetimlerinde 19 Bin 363 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik'te yapılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafik denetimlerinde 19 bin 363 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanmak, ışık kullanmak ve trafik işaretlerine uymamak gibi ihlaller tespit edildi.

Bilecik'te yapılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafik denetimlerinde 19 bin 363 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan KGYS trafik denetimlerinde; 5 adet emniyet kemeri kullanmamak, 4 adet seyir halinde cep telefonu kullanmak, 4 adet yönetmelikteki esaslara aykırı ışık kullanmak, 1 adet trafik işaretlerine uymamak, 1 adet makas atmak maddelerinden toplam 19 bin 363 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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