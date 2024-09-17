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Bilecik'te Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı

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Bilecik'in Küplü köyünde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren C.C.Ö. isimli şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında kenevir, esrar ve bir tabanca da bulunuyor.

Bilecik'te evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bilecik merkeze bağlı Küplü köyünde evinin bahçesinde kenevir yetiştirildiği tespit edilen şüpheli C.C.Ö. isimli şahıs, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. C.C.Ö. isimli şüpheliye ait ev ve bahçede yapılan aramada; 9 kök kenevir, 30 gram esrar, 2 adet bıçak, 2 adet muşta, 1 adet elektronik sigata, 10 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet patlar tabanca ele geçirildi.

C.C.Ö. isimli şüpheli yakalanırken, 9 kök kenevir ise ekipler tarafından muhafaza altına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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